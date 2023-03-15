شاهد.. بوتين يقود مروحية على جهاز محاكاة في أحدث ظهور (فيديو)
حلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جهاز يحاكي مروحية من طراز Mi-171A2 خلال زيارته لمصنع “أولان أودي” للطيران في جنوب – شرقي سيبيريا.
وتظهر اللقطات كيف يجلس الرئيس الروسي على رأس القيادة ويرتدي سماعات الأذن ثم "يرفع' جهازا يحاكي رحلة مروحية في الهواء، حسب روسيا اليوم.
ومروحية Mi-171A2 متعددة الأغراض هي أحدث نموذج من الفئة الثقيلة تم تطويرها على أساس مروحية Mi-8/17 التي تعد واحدة من أكثر الطائرات استخداما في العالم.
🚨🚨— اخبار روسيا الاتحادية (@dmab97) March 15, 2023
قاد #بوتين مروحية على جهاز محاكاة.
خلال زيارة لمصنع الطيران في أولاد أودي ، طار الرئيس طائرة هليكوبتر من طراز Mi-171A2. pic.twitter.com/0m759zOx2n
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