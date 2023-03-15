شاهد.. بوتين يقود مروحية على جهاز محاكاة في أحدث ظهور (فيديو)

حلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جهاز يحاكي مروحية من طراز Mi-171A2 خلال زيارته لمصنع “أولان أودي” للطيران في جنوب – شرقي سيبيريا.

وتظهر اللقطات كيف يجلس الرئيس الروسي على رأس القيادة ويرتدي سماعات الأذن ثم "يرفع' جهازا يحاكي رحلة مروحية في الهواء، حسب روسيا اليوم.

ومروحية Mi-171A2 متعددة الأغراض هي أحدث نموذج من الفئة الثقيلة تم تطويرها على أساس مروحية Mi-8/17 التي تعد واحدة من أكثر الطائرات استخداما في العالم.