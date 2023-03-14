السعودية: نأمل استمرار الحوار مع إيران لتعزيز السلم الإقليمي والدولي

أعربت السعودية عن أملها " بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء" مع إيران وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها اتفاق بكين "وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه الأول منذ تسلمه منصبه أواخر الأسبوع الماضي لوكالة الأنباء السعودية"واس" عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تطرق" إلى ما تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين بتوجيهات من قيادة المملكة واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية".

وجدّد المجلس، موقف المملكة الداعم للمساعي الدولية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية وتسهيل الحوار بين الطرفين، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.

ونوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بالدوحة، من التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً ومساعدتها على تجاوز ظروفها وتحدياتها ودفعها نحو التقدم والنماء. وكذا مواصلة الدور الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.