علي راشد النعيمي يترأس اجتماع فريق الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية

ترأس الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، الاجتماع الثامن للفريق ضمن أعمال الجمعية 146 للاتحاد، والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال الاجتماع الالتقاء بالوفدين الأوكراني والروسي كل على حدة.