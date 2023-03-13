إسرائيل تفرج عن أكبر معتقل فلسطيني في سجونها

أفرجت إسرائيل، اليوم الإثنين، عن أكبر المعتقلين الفلسطينيين سناً في سجونها وهو فؤاد الشوبكي (83 عاما) بعد أن أمضى 17 عاماً في المعتقل بتهمة أمنية.

وأكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني ونجل الشوبكي لوكالة فرانس برس إطلاق سراحه من سجن عسقلان.

واعتقل الشوبكي أو "شيخ الأسرى" الذي يعتبر أكبر أسير فلسطيني سنا لدى إسرائيل، في العام 2006 عندما اتهمته إسرائيل بالوقوف خلف محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة تعود للعام 2002.

وفي البداية، حكمت إسرائيل على الشوبكي بالسجن عشرين عاما قبل أن تخفض المدة إلى 17 عاما بسبب عمره ووضعه الصحي، ويعاني الشوبكي من عدة أمراض في عينيه والقلب والمعدة وارتفاع في ضغط الدم.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حوالي 4700 معتقل ومعتقلة، موزعين على 23 سجنا، من بينهم 150 قاصرا بحسب معطيات نادي الأسير، وبين هؤلاء 25 معتقلا تم اعتقالهم قبل اتفاقية أوسلو 1993 التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وبين المعتقلين الفلسطينيين أيضا 552 معتقلا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى 835 معتقلا إداريا.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد صرح في وقت سابق عن وجود 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 24 أسيرا ومعتقلا على الأقل مصابون بمرض السرطان.