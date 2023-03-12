سوناك يزور أميركا للتباحث مع بايدن وألبانيز حول اتفاق دفاعي

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني البانيز، للتوصل إلى اتفاق دفاعي رئيسي.

وسيصل رئيس الوزراء البريطاني إلى سان دييغو ليلة الأحد، لبحث شراء أستراليا لغواصات تعمل بالطاقة النووية، بموجب اتفاق "أوكوس"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن ألبانيز عن خطة لأسطول ذي تصميم بريطاني، مع شراء قوارب أميركية، كإجراء لسد الفجوة.

ومن المقرر أيضا أن يكشف سوناك، أثناء تواجده في الساحل الغربي الأميركي غدا الاثنين، عن المراجعة المتكاملة الجديدة للدفاع والسياسة الخارجية، التي تم تحديثها في أعقاب حرب روسيا لأوكرانيا.

وقبل زيارته، ذكر رئيس الوزراء: "في الأوقات المضطربة، فإن التحالفات العالمية للمملكة المتحدة هي أكبر مصدر لدينا للقوة والأمن".