لتضمنه ثغرات تجسسية.. بلجيكا تحظر تطبيق "تيك توك" على أجهزة الموظفين العموميين

قررت الحكومة البلجيكية اليوم الجمعة، حظر تطبيق “تيك توك” على أجهزة هواتف وحواسيب الموظفين العموميين.

وجاء القرار الحكومي، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي البلجيكي الذي وصل إلى استنتاجات تفيد بأن التطبيق يتضمن ثغرات تجسسية وسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وفي الاسبوع الماضي، قررت السلطات الأمريكية والكندية حظر تطبيق "تيك توك"، عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة لموظفيها، ومنع مستخدمي هذه الأجهزة من تحميل التطبيق في المستقبل لاحتوائه على مخاطر تهدد الأمن والخصوصية.