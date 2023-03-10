الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.