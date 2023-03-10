عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة

أكد مدير مطار حلب الدولي السوري المهندس محمد المصري، أن المطار عاد إلى الخدمة وأصبح جاهزاً لاستقبال أي طائرة تتوجه إليه.

وقال المهندس المصري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "أنهت الفرق الفنية الوطنية وبالتعاون مع مؤسسة الطيران المدني، جميع الأضرار التي تعرض لها المطار جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر يوم الثلاثاء الماضي".

وحول وصول طائرات مساعدات إنسانية إلى مطار حلب، قال المصري: "إلى الآن لم نبلغ من إدارة الطيران المدني حول جدول وصول طائرات المساعدات إلى مطار حلب، ولكن المطار أصبح بجاهزية تامة لاستقبال أي طائرة تقصده".