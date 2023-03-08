وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي يوجه رسالة لمصر

أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

جاءت تصريحات أوستن كرسالة أميركية للتعبير عن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك بعد أن استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوستن، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي بأن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.