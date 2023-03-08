غوتيريش يعتزم بحث «اتفاقية تصدير الحبوب» مع زيلينسكي

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ثالث زيارة له لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، وفق ما أعلن الثلاثاء الناطق باسم المسؤول الأممي. ووصل غوتيريش أمس إلى بولندا، على أن يتّجه إلى كييف حيث سيلتقي اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبحث في استمرار تطبيق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما قال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان.

وكانت اتفاقية الحبوب، التي أُبرمت في 22 يوليو بوساطة الأمم المتحدة وبمساعدة تركيا، تهدف إلى تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب القتال، وأسهمت في تخفيف حدّة أزمة الغذاء العالمية التي تسببت فيها حرب أوكرانيا.