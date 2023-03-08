أمير قطر يعيّن وزير الخارجية رئيساً جديداً للوزراء

عيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، وزير خارجية البلاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً جديداً لمجلس الوزراء مع احتفاظه بحقيبة الخارجية، ويحل الآن محل رئيس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يتولى المنصب منذ عام 2020.

كما أعلن مكتب الشيخ تميم بن حمد تعديلاً وزارياً أبقى فيه الأمير على وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي في التعديل الوزاري.

وفي بيان منفصل، قال مكتب الشيخ تميم إن الأمير أعاد أيضاً تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية القطري، وعين محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس.