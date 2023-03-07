أولينا زيلينسكا تشيد بالمساعدات الإماراتية لأوكرانيا: شكراً محمد بن زايد

قدمت السيدة الأولى أولينا زيلينسكا حرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وللشعب الإماراتي على المساعدات الإنسانية المهمة والقيمة للغاية المقدمة إلى الأوكرانيين.

وأعربت أولينا زيلينسكا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبادرة "بيوت الأيتام العائلية "، التي تهدف لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل أولينا زيلينسكا، التي تقوم بزيارة إلى الدولة للمشاركة في النسخة الثانية من "قمة فوربس 50/30 " التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 10 من شهر مارس الجاري.

ورحب سموه في بداية اللقاء - الذي جرى في مجلس قصر البحر - بالسيدة أولينا زيلينسكا وتبادل معها الأحاديث الودية، واطلع على تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الإنساني وخاصة على الأطفال.



ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، بتقديم أربعة ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الايتام العائلية"، حيث ستسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.



وأكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.