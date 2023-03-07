لبنان يستعيد حقّه في التصويت بالأمم المتحدة

استعاد لبنان حقه في التصويت بالأمم المتحدة، بعد أن سددت البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة الدولية في نيويورك المساهمتين السنويتين عن عامي 2022 و2023 .

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحويلات مالية واردة لحسابها أخيراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023.

وقال البيان: "بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة".

وكان لبنان فقد في يناير الماضي حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً، بسبب تأخره عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وبلغ الحدّ الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان 1835303 دولاراً.