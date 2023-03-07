وزير الدفاع الأميركي يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى العراق اليوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة قال مسؤول إنها تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك.

وكان أوستن، وهو أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يزور العراق، آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق بعد الغزو.

وقال أوستن: "أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق بينما نتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

ولدى الولايات المتحدة حالياً 2500 جندي في العراق و900 جندي إضافي في سورية للمساعدة في تقديم المشورة ومد يد العون للقوات المحلية في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مسؤول دفاعي أميركي رفيع للصحافيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه: "ما سيسمعه العراقيون منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".