أوكرانيا تعلن استكمالها شروط بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، اليوم الاثنين، تعيين مدير جديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، مؤكداً أن كييف نفذت بذلك الإصلاحات السبعة التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بهدف بدء التفاوض على العضوية.

وقال شميغال في بيان: "أوفت أوكرانيا الآن بجميع توصيات الاتحاد الأوروبي السبع.. وهذا يوضح عزمنا على المضي قدماً في مفاوضات الانضمام في وقت مبكر من هذا العام".

والمدير الجديد لـلمكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس (40 عاما)، هو محام كان حتى تاريخ تعيينه يرأس وكالة حكومية تُعنى بالهندسة المعمارية وتخطيط المدن.

ومنحت بروكسل كييف وضع المرشح للانضمام الى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، بعد أربعة أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومع ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على هذا الوضع تجاوز سبع مراحل، بينها تعزيز سيادة القانون ومواصلة الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد وتطبيق "قانون مكافحة الأوليغارشية".

والخطوة التالية على الطريق الطويل والصعب نحو الانضمام إلى الاتحاد هي الشروع في مفاوضات الانضمام، وهو قرار يجب أن تتخذه الدول الأعضاء بالإجماع بعد اقتراح من المفوضية.

وتكرر السلطات الأوكرانية رغبتها بدء مفاوضات الانضمام هذا العام، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات.