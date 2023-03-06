رئيس الدولة يستقبل الرئيس الموريتاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم ..رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وموريتانيا في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعات شعبيهما الشقيقين.

كما تطرق سموه والرئيس الموريتاني إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش.



وحضره من الجانب الموريتاني الوفد المرافق للرئيس الذي يضم وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودون ووزير البترول والمعادن والطاقة عبدالسلام ولد محمد صالح.