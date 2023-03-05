نجاح تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها في قناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس مساء اليوم الأحد في تعويم سفينة الحاويات "إم إس سي إسطنبول" التي جنحت في القناة ، واستئناف عبورها بالمجري المائي مرة أخرى.

جاء أعلان هيئة قناة السويس في بيان نشرته على على موقعها الإلكتروني .

كان الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد عن جنوح السفينة "إم إس إسطنبول " خلال عبورها القناة.

وقال الفريق ربيع إن السفينة جنحت خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأضاف أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيس الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.