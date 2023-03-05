تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي

أصدر الديوان الأميري بدولة الكويت، اليوم، أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمر نص على تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.