زيارة نادرة.. وزير الدفاع الروسي يتفقّد جبهة القتال في أوكرانيا

تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو جبهة القتال في شرق أوكرانيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت وإعلان واشنطن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن سيرغي شويغو "تفقّد مركز قيادة على الجبهة" في "اتجاه دونيتسك-جنوب" دون تحديد موقع الزيارة النادرة أو تاريخها.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر شويغو مسافرا في مروحية، ثم يتحدث إلى عسكري أمام أبنية متضررة تحت حراسة جندي.

ولم يذكر الجيش الروسي في تقرير له السبت الوضع في باخموت واكتفى بالقول إن "عمليات نشطة" مستمرة في اتجاه دونيتسك حيث تقع المدينة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية السبت إلى أن المدافعين الأوكرانيين عن باخموت "يتعرضون لضغوط متزايدة، مع قتال عنيف في المدينة ومحيطها".

والجمعة، أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أن عناصرها باتت تحاصر عمليا مدينة باخموت داعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سحب قواته منها.

وفي وقت تحتدم المعارك في هذه المنطقة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار الجمعة خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لواشنطن.

وكانت المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا حاسمة في تمكين كييف من مقاومة القوات الروسية وحتى استعادة أراضٍ، لكنّ الكرملين أعلن أن هذه المساعدات لن تؤدي إلا إلى "إطالة أمد الصراع".