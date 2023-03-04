كوريا الشمالية: تدريب "درع الحرية" بروفة للحرب

انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة في الربيع، التي تعتزم كوريا الجنوبية وأميركا أن تجريها هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "تشوسون شينبو"، الصادرة عن منظمة دعائية موالية لكوريا الشمالية، في اليابان، والناطقة بلسان بيونغ يانغ اليوم السبت أن تدريب "درع الحرية" هو بروفة لغزو كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضافت الصحيفة أن مثل هذه التدريبات العسكرية المتكررة تشكل تهديدات عسكرية وهي السبب تحديدا وراء سعي كوريا الشمالية لتعزيز إمكانيات الدفاع الذاتي لديها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر إجراء مناورة "درع الحرية" خلال الفترة من 13 إلى 23 مارس الجاري دون استراحة، ما يعتبر أطول نسخة على الإطلاق من تمرين مركز القيادة المشترك المحاكى بالكمبيوتر، وفقا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية والقوات الأميركية في كوريا الجنوبية.