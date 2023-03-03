عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء الهند وعدداً من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي للوزراء المشاركين في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي عقد يومي الأول والثاني من مارس الجاري.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لدولة رئيس وزراء الهند تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما لجمهورية الهند الازدهار والرخاء.

من جانبه، حمل دولة ناريندرا مودي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متانة وقوة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجهورية الهند وقيادتهما.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد شارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي. وتأتي مشاركة سموه على رأس وفد رفيع المستوى وفي ضوء دعوة دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين بصفة دولة ضيف للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة منذ عام 2020.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - بهذه المناسبة - على أهمية اجتماعات مجموعة العشرين التي تترأسها جمهورية الهند الصديقة في تعزيز التعاون الدولي . كما أكد سموه على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند ودعم دولة الإمارات الثابت لرئاسة الهند لأعمال مجموعة العشرين. وضمت اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين جلستين رئيستين: الأولى تعنى بمحاور تعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم الإصلاحات، وأمن الطاقة والغذاء، والتعاون الدولي، حيث قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الجلسة، مداخلة عن أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوجهات دولة الإمارات نحو أبرز بنود الأجندة العالمية، خصوصاً في ضوء استضافة الدولة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري، فيما ركزت الجلسة الرئيسة الثانية على قضايا مكافحة الإرهاب، ورعاية المواهب، ومواجهة مخاطر الأزمات والكوارث. وقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - كلاً على حدة - عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين . فقد التقى سموه وزير خارجية الجمهورية التركية، مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية والتنمية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزير خارجية جمهورية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، ووزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا. واستعرض سموه ووزراء الخارجية العلاقات الثنائية.

وأكد سموه خلال اللقاءات أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي.