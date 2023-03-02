سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وفد الإمارات المشارك باجتماعات الدورة الـ40 التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وكان سموه قد وصل إلى العاصمة التونسية صباح أمس، وكان في استقباله وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدِّين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفيرة دولة الإمارات لدى تونس الدكتورة إيمان أحمد السلامي وعدد من المسؤولين.

شارك في الاجتماع وزراء الداخلية من الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة «اليوروبول»، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ(39) والـ(40)، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الـ(39) والـ(40)، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام ذاته.

وبحثت الدورة المنعقدة في تونس تصوراً لتفعيل عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، إلى جانب النظر في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المهمة.

ضم وفد الدولة، وكيل وزارة الداخلية اللواء خليفة حارب الخييلي، ومدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، وعدداً من الضباط.

وعلى هامش اجتماعات الدورة، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها خصوصاً في المجالات الشرطية والأمنية.

كما التقى سموه مع عدد من وزراء الداخلية العرب المشاركين في الاجتماعات، حيث التقى سموه، كلاً على حدة، مع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، ووزير داخلية البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير داخلية الأردن مازن الفراية.

وجرى خلال اللقاءات الأخوية، بحث سبل تعزيز التعاون القائم في المجالات الشرطية والأمنية، وآفاق دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، بما يضمن تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.