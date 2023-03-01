حاكم رأس الخيمة يلتقي رئيس أذربيجان

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم ، إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وذلك في العاصمة باكو بالتزامن مع ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في قمة حركة عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأذرية باكو.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الرئيس الأذربيجاني وتمنيات سموه له موفور الصحة والعافية ولأذربيجان وشعبها مزيدا من التقدم والنماء .. فيما حمل الرئيس الأذربيجاني، صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية و لدولة الإمارات و شعبها مزيدا من التقدم و الإزدهار.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برئاسة أذربيجان لقمة حركة عدم الانحياز وما ستسفر عنه من نتائج وتوصيات من شأنها الإسهام في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء .. متمنيا سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.