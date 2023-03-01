26 قتيلا و85 مصابا في حادث تصادم قطارين باليونان

لقي 26 شخصا على الأقلّ مصرعهم وأصيب 85 آخرون في حادث تصادم وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء أمس، بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء اليونانية.

وأعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية فاسيليس فارثاكوجيانيس، اليوم، أن قطار ركاب اصطدم بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان ما أسفر عن 26 قتيلا و85 مصابا وخروج ثلاث عربات عن السكّة.. مشيراً إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ووقع الحادث الليلة الماضية عندما اصطدم القطاران في شمال غرب العاصمة أثينا حيث كان قطار الركاب - والذي يقل 350 راكبا - في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

