رئيس الحكومة اليمنية: الميليشيات لا تؤمن بالسلام

أكدت الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الارهابية لا تؤمن بالسلام، بل تعمل على تغذية العنف والصراعات الداخلية، وفشلت كل اتفاق يهدف الى انهاء معاناة الشعب اليمني ويحفظ حقوقه، واخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة معين عبدالملك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي أشار فيها إلى أن المأساة الإنسانية في اليمن هي احدى اعراض تحدي الميليشيات الحوثية لإرادة السلام الدولية في اليمن.

وأكد عبدالملك مجدداً التزام حكومته بمعالجة الجذور الحقيقية للازمة المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات، عبر سلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الامن والسلام الى اليمن، لافتا إلى ان الميليشيات تسببت بنزوح أكثر من 4 ملايين يمني داخلياً.