مدفيديف: روسيا مستعدة للمضي حتى حدود بولندا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن موسكو ستنتصر في أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود بولندا.

وكتب المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي على تطبيق تليغرام: "سنحقق النصر. نريد جميعاً أن يحصل هذا بأسرع ما يمكن. وسيأتي هذا اليوم".

وأضاف: "يجب دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود بولندا" المجاورة لأوكرانيا.

ويفترض ذلك أن تسيطر روسيا على كامل أراضي أوكرانيا، وهو ما كان الهدف الأول للهجوم الروسي عند بدء شنه. لكن بعدما فشلت القوات الروسية عند أبواب كييف وتكبدت انتكاسات متتالية، انكفأت القوات الروسية وباتت تركز هجومها على شرق أوكرانيا وجنوبها.

وتحدث ميدفيديف عن "مفاوضات ستجري بعد انتصار روسيا"، من غير أن يتضح إن كانت تصريحاته تعكس موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.