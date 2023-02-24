روسيا تتهم أوكرانيا بالتجهيز لـ"غزو ترانسنيستريا"

اتّهمت روسيا أوكرانيا بالتجهيز لـ"غزو ترانسنيستريا"، المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو والتي تنتشر فيها وحدة عسكرية روسية، متعهّدة بالردّ في حال حدوث ذلك.

وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات إثر حرب قصيرة وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا وشكّلت في الأسابيع الأخيرة محور توتّرات متزايدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليغرام: "لقد كثّف نظام كييف الاستعدادات لغزو ترانسنيستريا"، مضيفة أنّ الجيش الروسي رصد تجمّعاً كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود، ونشر مدافع في مواقع إطلاق وزاد تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بشكل غير مسبوق.

وأضافت الوزارة أن "تنفيذ الاستفزاز المخطط له من السلطات الأوكرانية يشكل تهديدا مباشرا للوحدة الروسية المنتشرة في ترانسنيستريا"، مضيفة أن "الجيش الروسي سيرد بشكل مناسب على الاستفزاز الذي تخطط له أوكرانيا".

وردّاً على التصريحات الروسية، قالت الحكومة المولدافية عبر قناتها على تطبيق تليغرام إنّ "سلطات الدولة لا تؤكّد المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم"، وأضافت: "ندعو إلى الهدوء وإلى الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وموثوق بها في جمهورية مولدافيا".

وكان رئيس وزراء مولدافيا الجديد دورين ريسيان قد دعا مؤخراً إلى انسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا، ما أثار غضب الكرملين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "على نظرائنا في مولدافيا أن يكونوا حذرين للغاية" في تصريحاتهم".