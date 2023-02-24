الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على سورية لتسريع مساعدة ضحايا الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على سورية من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس من فبراير.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج لمدة ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سورية والتي تفاقمت بفعل الزلزال.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسورية، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27,4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.

وبعد الزلزال، قدم الاتحاد الأوروبي 3.5 ملايين يورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سورية.