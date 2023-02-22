إصابة ملك المغرب بنزلة برد تلغي زيارته للسنغال

أعلن القصر الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، إصابة الملك محمد السادس بنزلة برد، أوصاه على إثرها طبيبه الخاص بتفادي السفر، ما يعني إلغاء زيارته التي كانت مرتقبة للسنغال.

وقالت وزارة القصور الملكية في بيان مقتضب إن الملك محمد السادس "تعرض حفظه الله لنزلة برد"، وأن طبيبه الخاص أوصى "بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام".

وكان مرتقبا أن يجري الملك محمد السادس زيارة رسمية إلى السنغال لثلاثة أيام وفق الحكومة السنغالية.

وقالت وزيرة الخارجية السينغالية عيسانا تال سال، على "تويتر" الثلاثاء "بسرور كبير أستضيف هذا المساء صديقي وأخي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الذي جاء ليرافق جلالة الملك محمد السادس في زيارة رسمية للسنغال اعتباراً من الغد".

وكان العاهل المغربي في زيارة الأسبوع الماضي إلى الغابون حيث أجرى مباحثات مع الرئيس علي بونغو حول "الشراكة الثنائية في جميع المجالات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وأطلق المغرب خلال الأعوام الماضية العديد من الشراكات الاقتصادية مع بلدان القارة الإفريقية التي أجرى فيها الملك محمد السادس العديد من الجولات.

وتحظى الحالة الصحية للملك محمد السادس (59 عام) باهتمام كبير في المغرب. وكان أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020، بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير 2018.

وتولى الملك محمد السادس العرش في يوليو 1999 بعد وفاة والده الحسن الثاني.