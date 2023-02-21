بايدن: بوتين ظن أنه قوي لكنه اصطدم بإرادة أميركية حديدية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في وارسو، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ظن أنه قوي، لكنه اصطدم بإرادة أميركية حديدية.

وفي الخطاب الذي ألقاه قبيل حلول الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا، قال بايدن: "أوكرانيا لن تكون أبداً انتصاراً لروسيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي العام المقبل مع دخول التحالف الدفاعي عامه الخامس والسابعين.

وقال بايدن: "لا شك أن التزام الولايات المتحدة تجاه تحالفنا مع حلف شمال الأطلسي والمادة الخامسة التزام قوي لا لبس فيه"، مشيراً إلى مبدأ الحلف الذي يقول إن الهجوم على أي دولة يمثل هجوماً على جميع الدول.

وتابع: "كل دولة بالحلف تعرف ذلك. كما أن روسيا تعرف ذلك جيداً، الهجوم على أي دولة هو هجوم على جميع الدول".