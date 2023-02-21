زلزال بقوة 6.4 يضرب ولاية هاتاي التركية

وقع زلزال جديد بقوة 6.4 ريختر، مساء أمس، جنوب تركيا وشمال سورية.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر في ولاية هاتاي جنوب تركيا.

وأفادت الوكالة عبر حسابها على الإنترنت، بأن مركز الزلزال قضاء «دفنه» في الولاية ووقع مساء أمس.

ونشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى للزلزال.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عمود الإضاءة.

يذكر أنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وفي سورية، قال مدير الرصد الزلزالي، إن «هزة أرضية بقوة 6.8 ضربت منطقة لواء اسكندرون، وتأثرت بها كل المحافظات السورية». وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا سكان لبنان وسورية وفلسطين وإسرائيل والقاهرة.