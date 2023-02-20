روسيا: دمرنا معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا

صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا تم تدميرها من قبل القوات الروسية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال المكتب الصحافي لجهاز الاستخبارات الخارجية في بيان: "لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي معلومات تفيد بأنه خلال الفترة منذ ديسمبر عام 2021، قامت دول حلف شمال الاطلسي (ناتو) بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بـ 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبة قتال مشاة، و655 منظومة مدفعية".

وأكد الجهاز أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا.