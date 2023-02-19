الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الحادي عشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سورية وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2 حيث بلغ عدد الرحلات إلى سورية 76 طائرة شحن محملة بمواد إغاثية وزن 2535 طنا وكذلك 42 طائرة شحن محملة 840 طنا إلى تركيا ليصبح عدد اجمالي الرحلات 118 رحلة تحمل على متنها 3375 طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.