الإمارات تواصل مساعداتها الإغاثية لمتضرري الزلزال في سورية و تركيا

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الحادي عشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سورية وتركيا ضمن "عملية الفارس الشهم 2" .

وبلغ عدد رحلات طائرات المساعدات التي تم تسييرها إلى سورية 65 رحلة حملت على متنها مواد إغاثية زنتها 2207 أطنان إلى جانب 41 طائرة إلى تركيا حملت على متنها 807 أطنان مساعدات ليصبح إجمالي عدد الرحلات حتى الآن 106 رحلات حملت 3014 طنا من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء.

على صعيد متصل تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.