سورية.. اصابة 4 جنود اميركيين وكلب خلال هجوم أسفر عن مقتل مسؤول في "داعش"

أعلن الجيش الأميركي الجمعة مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" بهجوم في سورية، مضيفاً أن أربعة جنود أميركيين وكلب أصيبوا في العملية مساء الخميس.

ويتلقى الجنود الأربعة الذين أصيبوا بانفجار خلال هذا الهجوم في شمال شرق سورية العلاج في منشأة طبية أميركية في العراق.

وأوضح بيان مقتضب صادر عن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط "قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي بارز في تنظيم داعش".

وأضاف البيان "الليلة الماضية، خلال غارة بمروحية مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سورية الديموقراطية في شمال شرق سورية، أسفر انفجار محدد الهدف عن إصابة أربعة جنود أميركيين وكلب".

من جهته، قال الناطق باسم القيادة المركزي الأميركية الكولونيل جو بوتشينو، في وقت لاحق إن الحمصي كان وراء الانفجار وكان "يشرف على الشبكة الإرهابية المميتة للمجموعة في شرق سورية قبل مقتله في الهجوم".