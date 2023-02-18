الإمارات تواصل إرسال المساعدات للمتضررين في سورية وتركيا

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الـ12 على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سورية وتركيا والتي تأتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2» حيث بلغ عدد الرحلات إلى سورية 58 طائرة شحن محملة بـ1918 طناً من المواد الإغاثية وكذلك 39 طائرة شحن محملة بـ706 أطنان إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 97 تحمل على متنها 2624 طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية بتركيا في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات متطورة في مجال البحث والإنقاذ.

واستقبل المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب التركية 174 حالة من المصابين والمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية مؤخراً وقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية الضرورية والعاجلة لهم وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

كما أجرى المستشفى الميداني الإماراتي المقام على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم 50 سريراً وأربعة أسرّة عناية ويعتبر أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث يسهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا.. ثلاث عمليات جراحية كبيرة إضافة إلى تنويم اثنين من المصابين وذلك في ظل مواصلة مهامه الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين جراء هذه الكارثة الإنسانية التي يمرون بها. وجاء إنشاء المستشفى تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وضمن عملية «الفارس الشهم 2» التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع وتجسد التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية للحد من وطأة المعاناة البشرية وحرصها الدائم على الدعم والتأييد للمبادئ الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين ضحايا النزاعات والكوارث في جميع دول العالم.

وبذل الفريق المشرف على المستشفى الميداني جهوداً استثنائية في إنشاء المستشفى في زمن قياسي وتوفير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات الطبية حيث يضم المستشفى 15 طبيباً من مختلف التخصصات و60 ممرضاً ومساعداً فنياً إضافة إلى متخصصين في الجانب النفسي لاستقبال الأشخاص الذين يعانون من مختلف الحالات النفسية كالقلق ونوبات الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة الكارثة التي حلت بعدد من المدن والقرى التركية. ويتكون المستشفى من عدة أقسام منها الاستقبال والفرز والطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة والأسنان والأشعة المقطعية والسينية والمختبر والصيدلية والعيادات الخارجية إضافة إلى قسم طوارئ مجهز بالكامل.