الإمارات تتضامن مع نيوزيلندا وتعزّي في ضحايا إعصار «غابرييل»

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع نيوزيلندا الصديقة، في ضحايا إعصار «غابرييل»، الذي اجتاح البلاد، وتسبب في مقتل عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة نيوزيلندا وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكثّفت نيوزيلندا جهود التعافي من الإعصار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل، وشرّد 9000، ويعد أسوأ إعصار يجتاح البلاد منذ عقود.

وضرب الإعصار نيوزيلندا يوم الأحد، قبل أن يشق طريقه إلى الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، وعزل بلدات بأكملها.