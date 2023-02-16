«الدفاع» تعلن عن الشعار الرسمي لـ «الفارس الشهم 2»

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة عن الشعار الرسمي لعملية «الفارس الشهم 2»، التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، والهلال الأحمر، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وشركة طموح، والمكتب الوطني للإعلام، وذلك لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

يذكر أن «عملية الفارس الشهم 1» كانت قد نفذت لإجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات من أفغانستان في عام 2021، وتجسّد هذه العمليات الرسالة الإنسانية للإمارات، من خلال المبدأ التاسع من «مبادئ الخمسين»، الذي يؤكد الثوابت الأخلاقية في مجال العمل الإنساني للدولة.