واشنطن تسعى لنزع فتيل أزمة "الأجسام الطائرة"

سعى البيت الأبيض إلى احتواء أزمة دبلوماسية متفاقمة مع الصين بإعلانه أنّ المؤشّرات الأولية تدلّ على أنّ الأجسام الطائرة غير المحدّدة الثلاثة التي أسقطتها مقاتلات أميركية ليست متّصلة ببرنامج صيني للتجسّس بوساطة مناطيد.

ويسود القلق في الولايات المتّحدة منذ رُصد منطاد صيني أبيض كبير يحلّق فوق عدد من المواقع النووية السرية. وأسقطت مقاتلة أميركية هذا المنطاد في الرابع من فبراير قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وعلى أثر هذه الواقعة، أجرى الجيش الأميركي تعديلاً لمعايير ضبط أجهزة الرادار لتمكينها من رصد أجسام أصغر حجماً، ما أسفر عن رصد ثلاثة أجسام طائرة إضافية غير محددة أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسقاطها تباعاً.

وأسقط أحد هذه الأجسام فوق ألاسكا والثاني فوق كندا، أما الثالث فأسقط فوق بحيرة هيرون الواقعة على ضفاف ولاية ميشيغن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن السلطات الأميركية ليس لديها حتى الآن أي مؤشر أو أي معطى يشير بالتحديد إلى أن الأجسام الثلاثة الأخيرة جزء من برنامج مناطيد التجسّس الصينية.

وتعدّدت النظريات في الكونغرس ووسائل الإعلام وحتى عامة الشعب حول طبيعة هذه المناطيد، وتراوحت بين اعتبارها عملية تجسّس صينية منسّقة وصولا إلى فرضية الكائنات الفضائية، لكنّ مسؤولين كثرا باتوا يشيرون حالياً إلى أنّ الأجسام الطائرة الثلاثة الجديدة تبدو غير صينية وغير مرتبطة بالتجسّس.

وأشار كيربي إلى أن الأجسام الثلاثة "قد تكون ببساطة مناطيد مرتبطة بكيانات تجارية أو بحثية وبالتالي غير ضارّة"، وبدا أنه يرجّح الفرضية الأخيرة.