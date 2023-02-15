استخدام تقنيات لـ"ناسا" في تحديد أماكن المحاصرين بتركيا وسورية

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنه تم نشر تكنولوجيا صممتها الوكالة في أعقاب الزالزلين المدمرين في تركيا وسورية لمساعدة المسعفين في تحديد أماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت وكالة الفضاء أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى جماعات الإنقاذ في تركيا يمكنها اكتشاف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وتم بناء النماذج الأولية للوحدات، في الأصل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية قبل ترخيصها لشركة "سبيس أوبس".

وتعمل الوحدات باستخدام رادار الميكروويف للكشف عن الحركات الضئيلة للجسم الناتجة عن عمليات مثل ضربات القلب أو التنفس.

وقالت ناسا إنها تعمل أيضاً على مشاركة صورها الجوية وبياناتها من الفضاء لدعم عمال الإغاثة والإنعاش.

وأودى الزلزال بحياة أكثر من 40 ألف شخص في تركيا وسورية حتى الآن.