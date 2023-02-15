محمد بن زايد: الإمارات تدعم وحدة واستقرار السودان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيق، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي وصل أمس إلى البلاد في زيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي، بزيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى دولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للسودان وشعبه الشقيق تحقيق الاستقرار والوفاق والسلام.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال اللقاء العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والسودان في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صاحب السمو رئيس الدولة على مستجدات الأوضاع والعملية السياسية في السودان الشقيق.

وأكد سموه في هذا السياق دعم دولة الإمارات مختلف الجهود والمبادرات التي تصبّ في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار.

من جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة، ومبادراتها الداعمة للسودان وشعبه في مختلف الظروف والمراحل.