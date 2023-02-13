"الفارس الشهم 2".. 47 طائرة شحن تحمل 904 أطنان مواد غذائية وطبية للمتضررين من الزلزال

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثامن على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سورية وتركيا والتي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" حيث بلغ عدد الرحلات 47 طائرة شحن تحمل على متنها 904 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم لإيواء المتضررين حتى الآن.

من جهة أخرى تستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ.

وفي سياق متصل، تم افتتاح المستشفى الميداني (المستوى الثالث) المتنقل في منطقة (إصلاحية) في مدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية الصديقة وبدأ باستقبال المرضى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.