البنتاغون: روسيا فقدت نصف دباباتها القتالية في حرب أوكرانيا

أفادت تقديرات ممثلة بارزة لوزارة الدفاع الأميركية بأن القوات المسلحة الروسية فقدت، على الأرجح، نصف دباباتها القتالية في حرب أوكرانيا.

وقالت سيليست والاندر، مسؤولة شؤون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الوزارة، إن القوات البرية لموسكو في أوروبا "ضعفت بشكل كبير" مشيرة إلى وجود "عشرات آلاف الضحايا" في الجانب الروسي.

وأضافت أن روسيا" فقدت على الأرجح نصف مخزونها من الدبابات القتالية" إما نتيجة لأعمال قتالية أو لأن أوكرانيا استولت عليها.

وبحسب تقديرات والاندار التي يعادل منصبها في البنتاغون منصب مساعد وزير، فإن نحو 80% من القوات البرية الروسية تشارك الآن في الحرب على أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، حذرت والاندر من الاستخفاف بروسيا لافتة إلى أن روسيا تتعلم من الانتكاسات وتعدل من تكتيكاتها في الحرب وتابعت أن هذا ما أظهرته المعارك الراهنة في شرق أوكرانيا.