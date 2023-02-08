بايدن يتهم عمالقة التكنولوجيا بإجراء تجارب على الأطفال لتحقيق أرباح

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن المجموعات العملاقة للتكنولوجيا بإجراء تجارب على الأطفال من أجل تحقيق أرباح، مؤكداً أنه يجب أن تكون هذه الشركات مسؤولة.

وقال بايدن في خطابه عن حال الاتحاد: "حان الوقت لتمرير تشريع لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن أطفالنا ومراهقينا"، كما دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم.

وأضاف بايدن الذي كان قد طلب من الكونغرس الشهر الماضي إصدار تشريعات بشأن هذه المسألة: "يجب أن نحمل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التجارب التي تجريها على أطفالنا لتحقيق ربح".