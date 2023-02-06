السعودية والجزائر تتضامنان مع تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر

أعربت السعودية والجزائر عن تضامنهما مع تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل المئات من البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، " تتابع المملكة عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جهورية تركيا، وسوريا، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات".

وأعربت الوزارة "عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكدت سفارة المملكة في تركيا، أنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة بالزلزال.

وتقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وحكومتي وشعبي البلدين ، مؤكدة تضامنها التام مع البلدين، معربة عن تطلعها لتجاوزهما هذه المحنة بكثير من الصبر والعزم والثبات.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج ، في بيان ، إن الجزائر تشاطر ألم هذه الفاجعة الأليمة مع أشقائها في تركيا وسوريا.