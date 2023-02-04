السيسي ينعى رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل
توفي رئيس وزراء مصر السابق شريف اسماعيل عن عمر ناهز 68 عاما.
ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الراحل في منشور عبر فيس بوك، قائلا: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".
وأضاف: "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة".
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