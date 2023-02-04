«الناتو» يدعو موسكو إلى احترام معاهدة «نيو ستارت»

عبّر حلف شمال الأطلسي أمس عن «قلقه» من «ألا تفي موسكو بالتزاماتها» الواردة في معاهدة «نيو ستارت»، داعياً روسيا إلى احترام اتفاقية نزع السلاح النووي الأخيرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي «ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة عبر تسهيل عمليات التفتيش المقررة على أراضيها ومعاودة مشاركتها في اللجنة الاستشارية الثنائية، وهي هيئة تنفيذ المعاهدة».

وتابع الحلف «يدرك الحلفاء أن معاهدة نيو ستارت تسهم في الاستقرار الدولي عبر الحدّ من القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية»، مضيفاً «لذلك نلاحظ بقلق أن روسيا لا تفي بالالتزامات الملزمة قانوناً والتي نصت عليها» المعاهدة.