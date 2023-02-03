ترامب: أسقطوا المنطاد الصيني فوراً

علق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على دخول المنطاد الصيني إلى الأجواء الأميركية، قائلاً: "أسقطوا المنطاد الصيني فوراً".

في تدوينة على موقع "تروث سوشال"، دعا ترامب، لإسقاط منطاد التجسس الصيني على الفور.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، أن "المنطاد من الصين، وهو عبارة عن منطاد مدني يستخدم لأغراض البحث، وخاصة لأغراض الأرصاد الجوية.

وأضافت في البيان المنشور عبر موقعها الإلكتروني، أنه "نتيجة تأثر المنطاد برياح سائدة من الغرب باتجاه الشرق، وبقدرة توجيه ذاتية محدودة، انحرف بعيدا عن مساره المخطط له".

ويأتي رد ماو نينغ ذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها تتعقب منطاد تجسس صينياً يحلق عاليًا فوق الولايات المتحدة.

وحسب تقارير إعلامية أميركية فقد صرح مسؤول دفاعي كبير للصحافيين، بأنه بناء على طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن، وكبار المسؤولين العسكريين عد خيارات للتعامل مع المنطاد من بينها تفجيره وإسقاطه.