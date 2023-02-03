وزير خارجية أميركا يؤجل زيارته للصين بسبب منطاد تجسس

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المرتقبة للصين وذلك بسبب مخاوف واشنطن بشأن أنشطة تجسس صينية.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسؤول قوله إن تأجيل الزيارة يأتي في أعقاب اكتشاف منطاد استطلاع صيني يحوم على ارتفاع عال فوق مواقع نووية حساسة في ولاية مونتانا الواقعة بشمالي الولايات المتحدة.