استمرار عملية البحث عن طيار مفقود بعد تحطم طائرته في اليونان

استمرت عملية البحث والإنقاذ لليوم الثالث على التوالي، الأربعاء عن ضابط بسلاح الجو اليوناني الذي فقد، منذ أن سقطت الطائرة المقاتلة، التي كان يقودها، فوق البحر الأيوني بغرب اليونان.

وتتوقف عمليات البحث والإنقاذ، بعد 72 ساعة حسب الإجراءات المتبعة .

غير أنه كانت هناك استثناءات ، حيث تم منح بعض المهام تمديدا لمدة 48 ساعة، حسب صحيفة "كاتيميريني" اليونانية الأربعاء.

وقال مسؤولون أن طائرة مسيرة تحت الماء انضمت إلى أسطول سفن الإنقاذ.

وكانت السلطات اليونانية قد قالت أمس الأول الاثنين، إنها عثرت على جثة أحد الطيارين اليونانيين اللذين تحطمت طائرتهما المقاتلة في البحر الأيوني غربي البلاد ، بينما لا يزال الآخر مفقودًا .

ونقلت الإذاعة اليونانية (ايه.أر.تي) عن خفر السواحل القول إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة أحد الطيارين من مياه الفيضانات بعد عدة ساعات من الحادث.

وقال خبراء للإذاعة إن الآمال في استعادة الطيار الآخر المفقود على قيد الحياة يتضاءل.

وأضاف التقرير الإذاعي أنه تم الإبلاغ عن الحادث عندما شاهد طيارو طائرة يونانية أخرى تحطم الطائرة، وهي من طراز إف 4، غرب شبه جزيرة بيلوبونيز أمس الأول الاثنين.

ولدى سقوط الطائرة، كان الطياران يتدربان على التحليق على مستوى منخفض.

وبحسب وزارة الدفاع في أثينا، فإن الحادث ليست له صلة بالتوترات بين اليونان وتركيا.